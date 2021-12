Udinese – Jajalo: ”Vogliamo rialzarci. Il ritiro non è una punizione”

L'Udinese vuole tornare a conquistare i tre punti. Ecco le parole dei protagonisti prima del match dell'Olimpico

Tra circa un'ora ci sarà il calcio d'inizio del match dell'Olimpico. I biancocelesti sono reduci dal pesante ko contro il Napoli, mentre l'Udinesenon è riuscita ad andare oltre un noioso 0-0 contro il Genoa. I friulani non vincono in trasferta da settembre. Sarà questa la volta buona? Nel frattempo, scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Le parole di Jajalo

Mato Jajalo è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto. ''Sto bene, ho giocato poco finora in campionato perché sono dovuto restare fermo per un po’ ma ora sto bene. Ritiro? Non va guardato come una punizione. Sappiamo che è solo per una migliore gestione di un gruppo sicuramente valido. Ogni partita è quella giusta per ripartire, ma direi che comunque dobbiamo solo pensare a quello che possiamo e dobbiamo fare per giocare al meglio''. Ma non finisce qui.

Parla Gotti

Mister Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. ''Il Sarri allenatore lo conosciamo tutti e credo che la gente in generale conosca meno della persona. È uno che non ti può lasciare indifferente, o lo ami o lo odi, e io sto dalla parte di quelli che lo amano, siamo molto diversi ma abbiamo anche diversi punti di contatto. Ci sono certi aspetti legati alla cura del dettaglio che ognuno di noi utilizza per dare una direzione alla squadra, dipendentemente anche dall'organico a disposizione, però l'impegno che mette e il fatto che il suo metodo sia diverso da quello classico induce a riflettere: è stimolante. Periodo complicato? Quando non si vince, quando le aspettative non sono correlate a quella che poi è la realtà del campo, le situazioni diventano sempre difficili. Valutate in questo modo ci sono tante situazioni simili e ogni partita ti dà l'opportunità azzerare tutto e ricreare la propria fortuna''.