Udinese A vs Udinese B / Il commento dell’amichevole interna dei friulani!

Minuti importanti per i ragazzi di mister Cioffi. Due tempi da trenta minuti per dare energie ai ragazzi e per i meno impiegati la possibilità sia di mettere minuti importanti nelle gambe ma soprattutto di mettersi in mostra agli occhi del tecnico. Due squadre schierate entrambe con il 3-5-2. Amichevole interna dunque tra l'Udinese in maglia bianca agli ordini del mister della primavera e l'Udinese in magliagialla guidati da mister Cioffi. Tante i volti dei titolari in campo ma anche tanti i ragazzi della primavera per mettersi in mostra agli occhi del tecnico. Ma per delucidare meglio la situazione ecco i 22 scesi in campo dal primo minuto: