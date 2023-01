Juventus-Udinese/ Commento live del match dell’Allianz Stadium

Dopo una lungo minuto di silenzio per l'addio a Gianluca Vialli, tutto è pronto per il fischio d'inizio e le due squadre stanno per scendere sul campo. I due mister hanno già comunicato le formazioni ufficiali di questo incontro. Resta con noi per poter seguire il racconto di tutte le azioni salienti, sia da una parte che dall'altra.