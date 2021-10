Udinese – Il commento del match: ”Decisivo el Tucu (quello nerazzurro)”

Il commento dell'undicesima giornata di campionato. L'Udinese perde 2-0 a San Siro. Riviviamo il match minuto per minuto

A San Siro è andato in scena il match tra nerazzurri e bianconeri. Dopo un primo match abbastanza equilibrato, in cui il muro dell' Udinese ha retto molto bene, nella ripresa si è svegliato el Tucu. Purtroppo, non stiamo parlando di Pereyra, ma di Joaquin Correa. L'argentino, autore di una doppietta, è stato l'MVP della partita. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara .

Nel secondo tempo il copione non cambia. I padroni di casa fanno la partita, mentre l’Udinese si difende e riparte in contropiede. Gotti vede la squadra in difficoltà e corre ai ripari: dentro Deulofeu e Walace al posto di Success e Jajalo. Tuttavia, dopo appena un minuto da questi cambi, i nerazzurri trovano il gol del vantaggio con Correa. L’argentino parte palla al piede, entra dentro l’area e calcia dove Silvestri non può arrivare. Difesa friulana totalmente in bambola. Un miracolo dell’ex portiere del Verona evita il raddoppio di Dzeko. Poco dopo, però, non può nulla sul gran destro di Correa: doppietta e 2-0 per i nerazzurri. Reazione d'orgoglio dei ragazzi di Gotti, ma due super interventi di Handanovic salvano i lombardi. Da segnalare anche un gol annullato per fuorigioco a Deulofeu. Nel frattempo, non perdere le pagelle del match. Ci sono molte sorprese <<<