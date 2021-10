Udinese – Makengo: ”La strada è giusta, ma dobbiamo tornare a vincere”

L'Udinese vuole tornare alla vittoria dopo 7 partite. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro i nerazzurri

Redazione

L'Udinese non può più permettersi passi falsi. Dopo sette partite consecutive senza vittoria, i bianconeri devono tornare a vincere. La panchina di Luca Gotti traballa ed ogni risultato negativo può risultare fatale per il futuro del tecnico veneto. Tra circa un' ora, i friulani affronteranno i campioni d'Italia in carica, reduci dal netto successo per 2-0 contro l' Empoli. Inutile dire che sarà un match difficilissimo. Nel frattempo, Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Parla Makengo

Oggi, Jean Victor Makengo partirà dal primo minuto al fianco del tucu Pereyra e di Mato Jajalo. A sorpresa è fuori Walace. Nel pre partita, il giovane francese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. ''Secondo me ci manca solo la vittoria, siamo sulla strada giusta anche se dobbiamo migliorare ed essere costanti per tutta la partita. Siamo qua oggi per fare punti. Dobbiamo fare la partita che vogliamo fare, non dovremo aspettarli e cercheremo i punti''. Ma passiamo alle parole del direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino.

L'intervento di Marino

Successivamente, è stato il turno di Marino. ''Personalmente, preferisco di più guardare il bicchiere mezzo pieno. Perciò dico che nelle ultime quattro abbiamo raccolto altrettanti risultati utili, anziché dire che non vinciamo. Oggi siamo venuti qua a giocarci questa partita, dopodiché al termine vedremo quale sarà il bilancio parziale. I nerazzurri sono i favoriti per la vittoria finale e, anche se ci sono possibili outsider importanti come il Napoli, hanno una rosa ed un organico che Marotta e i suoi collaboratori hanno costruito in maniera impeccabile nel tempo. Noi veniamo qua per giocarci la nostra gara alla pari e senza paura, siamo convinti di quello che facciamo e vedremo quale sarà il verdetto del campo. '' Nel frattempo, ecco le formazioni ufficiali. Ci sono molte sorprese <<<