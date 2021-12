Udinese – Walace: ”Cioffi ci ha trasmesso grande carica. Stasera…”

L'Udinese vuole tornare a conquistare i tre punti. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro i rossoneri di mister Stefano Pioli

Successivamente, è stato il turno di Pierpaolo Marino. ''La sconfitta di lunedì è stata traumatizzante per certi versi ed inoltre siamo in una serie di 13 partite in cui abbiamo ottenuto una sola vittoria. Il campionato è iniziato in maniera positiva, ma poi è arrivata questa serie in cui abbiamo raccolto troppi pochi punti, così la partita di Empoli ci ha convinti a dare una svolta. Svolta che poi non è così netta perché abbiamo voluto dare continuità al lavoro fatto e alla conoscenza della squadra e dei giocatori, sapendo di meritare più punti di quelli che abbiamo. Cioffi? Non abbiamo mai pensato a cercare un allenatore, con la proprietà abbiamo subito virato su di lui perché lo conosciamo bene e perché abbiamo potuto apprezzare il suo lavoro quando l’anno scorso si è trovato a dover sostituire Gotti. Inoltre può darci qualcosa in più sul piano motivazionale essendo lui stato un difensore con grande grinta e personalità in campo, oltre alle grandi conoscenze calcistiche che possiede''. Nel frattempo, ecco le formazioni ufficiali della gara. Ci sono tantissime sorprese <<<