Bologna-Udinese 1-1 | Il commento del match: Okoye monumentale

Primo squillo del Bologna all'8' con Orsolini che impegna Okoye sul primo palo. Bravo il portiere nigeriano a scendere veloce e a respingere la conclusione in corner. Ancora pericolosi gli emiliani al quarto d'ora con Moro: sponda di Ndoye che trova il centrocampista rossoblù in mezzo all'area. Tiro potente ma respinto dall'aiuto provvidenziale di Perez. Inizio in apnea per i friulani. Chance clamorosa per il Bologna al 30': Orsolini lancia Ndoye in campo aperto con un tacco immaginifico. L'attaccante svizzero però non è freddo nel tu per tu con Okoye, mettendo il tocco sotto a centimetri dal palo. Bianconeri al momento non pervenuti. Altro errore clamoroso di Ndoye al 44': ennesimo regalo della retroguardia bianconera che spalanca la strada allo svizzero che calcia di piattone e mette fuori da pochi metri. Termina qui il primo tempo. L'unica nota positiva è che si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Urge un cambio di marcia netto nella ripresa.