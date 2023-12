Inter-Udinese 4-0 | Il commento: l’ondata nerazzurra travolge i friulani

Primo squillo dei padroni di casa con Lautaro Martinez che sfrutta il cross al bacio di Dimarco e di testa colpisce il palo con Silvestri battuto. Passano due minuti ed è ancora l'Inter a rendersi pericolosa dalle parti di Silvestri: bella azione combinata che libera l'inserimento sull'esterno di Bisseck che in spaccata mette in mezzo per Dimarco. L'ala nerazzurra gira al volo ma trova la risposta di un super Silvestri. Al 15' arriva la risposta friulana: Samardzic scarta due difensori e mette in mezzo per Pereyra che cerca il piattone sul primo palo. Fuori di un soffio. Al'22 è ancora l'Inter con Calhanoglu che tenta di replicare il golazo fatto al Maradona: destro che si spegne a centimetri dal palo. Rigore al 37' per trattenuta di Perez su Lautaro: l'argentino trattiene sulla spalla l'attaccante nerazzurro, ma il contatto sembra davvero veniale. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che spiazza Silvestri e porta in vantaggio la squadra di Inzaghi. Al 41' è raddoppio Inter con Dimarco che col mancino incrocia alla perfezione e trafigge Silvestri per il 2-0. Al 45' arriva il terzo gol dei padroni di casa: Mkhitaryan al volo serve l'inserimento sul secondo palo di Thuram che da due passi fa 3-0. Ecco il commento del secondo tempo <<<