Udinese-Venezia / Il commento della partita: apoteosi bianconera!

Il commento della seconda giornata di campionato. L'Udinese batte il Venezia per 2-0. Riviviamo il match minuto per minuto

Al 5' è subito pericolosa l'Udinese con un bel tiro dalla distanza di Arslan: Lezzerini respinge con qualche difficoltà. Dopo un minuto, la difesa friulana si fa trovare impreparata sul passaggio filtrante di Henry per Johnsen. A tu per tu con Silvestri, il norvegese non riesce a segnare il gol dell’1-0. Bravissimo il portiere a rimanere in piedi fino all’ultimo e a neutralizzare la conclusione con la testa. Al 15’ è ancora il centrocampista tedesco dei bianconeri a sfiorare il gol con un preciso tiro rasoterra. Questa volta Lezzerini è bravissimo a deviare in corner. Forse a sorpresa, è il Venezia che fa la partita. L’Udinese si difende e prova a ripartire in contropiede. Pereyra e Pussetto non riescono a sfruttare due ripartenze. In entrambe le occasioni è decisivo l’intervento di Caldara. L’attaccante argentino si riscatta al 29’. Molina vola sulla fascia destra, mette in mezzo un pallone al bacio che Pussetto stoppa con il petto e calcia poi con il destro. Imparabile per Lezzerini.E' 1-0 alla Dacia Arena! Il classe ‘95 non segnava in campionato dal 12 dicembre 2020. Termina così il prima tempo. Ma passiamo alla ripresa.