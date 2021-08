Udinese-Venezia / Le parole dei protagonisti nel pre partita

L'Udinese vuole dare continuità alla prestazione di domenica scorsa. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro il Venezia

Manca sempre meno al calcio d'inizio della seconda giornata di Serie A. Alla Dacia Arena si affronteranno l'Udinese ed il Venezia. Entrambe le compagini sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. I friulani sono reduci dall'emozionante pareggio contro i ragazzi di Max Allegri, mentre i lagunari vengono dal ko di Napoli per 2-0. Sarà sicuramente un match equilibrato. Nel frattempo, Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Le parole di Silvestri

Il nuovo numero uno bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni. ''La partita di domenica scorsa ci ha dato un bello stimolo perché abbiamo fatto un mezzo miracolo. Se guardiamo indietro, poche volte è successo che una squadra ha recuperato due gol alla Vecchia Signora. Sappiamo che abbiamo fatto una grande cosa e questo ci ha dato molta carica per affrontare la settimana e arrivare in uno stato mentale buono. Sono molto felice di aver scelto l'Udinese perchè qui mi trovo molto bene. Quest'anno possiamo fare un ottimo campionato. Non voglio dire se farò meglio o peggio, penso solo a dare il massimo e a fare il bene dell’Udinese. Oggi affronteremo una squadra ben organizzata che gioca bene a calcio. Il Venezia punta molto sulle ripartenze perchè ha dei giocatori veloci. Dobbiamo stare attenti e non sottovalutare la partita''.

L'intervento di Gotti

Successivamente, è stato il turno di Luca Gotti. ''Contro il Venezia sarà una partita diversa e che andrà affrontata in certi momenti in modo diverso rispetto a quella di domenica scorsa. Oggi non ci dobbiamo risparmiare in corsa, contrasti, forza fisica. Dobbiamo dare il 100%. Molina? Non si può parlare di scommessa vinta perché la scommessa vinta è un’etichetta che si mette alla fine di un percorso. L'anno scorso l'argentino ha fatto un campionato incredibile. Dal giorno del suo arrivo non ha fatto altro che migliorare. Questo lo ha portato ad un grande rush finale con l'Udinese e alla vittoria della Copa America con l'Argentina. Deve solo essere più consapevole delle sue qualità. Naturalmente, non posso sapere come finirà la partita di oggi, ma voglio vedere la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la prima gara''.

Parla Moras

Ai microfoni di Udinese Tv è intervenuto Massimiliano Moras, ex allenatore dell'Udinese primavera. ''Non sono sorpreso di vedere ancora Pereyra e Pussetto davanti. Gotti vuole dare continuità. L'Udinese è una squadra collaudata che mette sempre in difficoltà le avversarie. Vediamo se il Venezia si presenterà con il 4-3-3 disegnato. La posizione di Arslan è molto fastidiosa per gli altri perchè si inserisce e crea superiorità numerica. La chiave del match è la concretezza della squadra. L'Udinese gioca un calcio propositivo. Mi piace. Deulofeu può entrare a gara in corso per spaccare la partita. Lo spagnolo ha grande qualità e nell' 1 contro 1 è difficile da marcare. Success? E’ una scoperta che nessuno di noi si aspetta, ma la società ha in mano la possibilità di far fare uno scatto alla squadra con un rinforzo importante. Vediamo se il nigeriano si rivelerà un acquisto azzeccato. Diamogli tempo''.

Finiscono così le interviste prepartita. Scopri le formazioni ufficiali delle squadre. Ci sono parecchie sorprese <<<