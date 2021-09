Roma-Udinese / Il commento della partita: sconfitta di misura

Il commento della quinta giornata di campionato. L'Udinese perde 1-0 contro la Roma. Riviviamo il match minuto per minuto

Redazione

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, l'Udinese doveva riscattarsi. Contro la Roma, i bianconeri hanno disputato un'ottima gara sia per atteggiamento che per intensità. Tuttavia, non è bastato per evitare il ko. Decisivo il gol di Abraham al 36'. I friulani, però, tornano ad Udine consapevoli di poter mettere in difficoltà anche le grandi squadre. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa partita.

Primo tempo

Parte subito aggressiva la Roma che nei minuti iniziale sfiora due volte il gol del vantaggio prima con Mkhitaryan (fuori di pochissimo) e poi con Zaniolo (palo). Con il passare dei minuti, l'Udinese prende fiducia e coraggio. I bianconeri giocano un match difensivo, provando a ripartire in contropiede. Al 35' i friulani si rendono pericolosi con un interessante cross rasoterra di Pereya, ma Pussetto viene anticipato sul più bello. Sul capovolgimento di fronte, è la Roma a trovare il gol del vantaggio. Calafiori supera Molina e mette dentro un pallone che Abraham deve solo spingere in rete. Dopo cinque minuti, i ragazzi di Gotti sfiorano il pareggio: Mancini salva sulla linea un gol praticamente fatto. La prima frazione di gioco termina 1-0 per i padroni di casa. Ma passiamo alla ripresa.

Secondo tempo

Nel secondo tempo cala l'intensità di entrambe le squadre. Nel primo quarto d'ora, sia i giallorossi che i friulani faticano a creare occasioni da gol. Al 60', Udogie ha un'ottima opportunità per segnare, ma il tiro finisce fuoti. Gotti prova a dare la scossa con i cambi: dentro Beto e Soppy per Pussetto e Molina. I bianconeri spingono e mettono diverse volte in difficoltà la difesa della Roma. Nel finale viene espulso Pellegrini per doppio giallo. I ragazzi di Mourinho stringono i denti e portano a casa i tre punti. Peccato. Nel prossimo turno, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena la Fiorentina. Nel frattempo, ecco le pagelle della nostra www. Siete d'accordo con i voti? <<<