Ormai è un avviso di chiamata. L'Udinese si è trovata ad affrontare un avversario veramente difficile come il Como in casa senza davvero misurarsi. Il motivo? La solita partita spezzata che per 45 minuti si svolge nell'anonimato e nella passività per poi alzare il ritmo in quelli successivi.
Udinese – Sempre la solita altalena: il commento sulla gara di ieri
45 minuti con zero tiri in porta, una ripresa leggermente più attiva ma ciò non è bastato per intavolare il pareggio
Contro una squadra come quella di Fabregas questa volta (come tante altre) è andata male. I lariani hanno mantenuto in un lungo e in largo il pallino del gioco nella prima frazione per poi subire leggermente qualche incursione bianconera nel secondo tempo (goal annullato di Zaniolo).
Runjaic e i suoi sono sempre vittima degli stessi errori che creano caos anche nella valutazione della squadra stessa dal momento che riesce a vincere contro Inter, Napoli e Atalanta e poi si perde contro avversari più "abbordabili".
