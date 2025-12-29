mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Scoop da Napoli! Arriva il bomber dei Partenopei

Un vero e proprio scoop da Napoli, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo centravanti della squadra
Lorenzo Focolari Redattore 

I bianconeri allenati da Mister Kosta Runjaic sono attivissimi sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. La squadra non ha intenzione di perdere tempo ed anzi vuole rivelarsi assoluta protagonista sotto tutti i punti di vista.

Per farlo, però, serve aggiungere qualche elemento nel corso del mercato di gennaio. Sono diversi i nomi messi sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera e proprio per questo motivo il club sembra aver riallacciato i rapporti con diverse società. Ultimo, ma non meno importante il team che ha conquistato l'ultimo scudetto. Tutti i dettagli <<<

