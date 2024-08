Udinese-Avellino 4-0 | Il commento: Thauvin incanta, Lucca già on fire

Tutto pronto per l'esordio stagionale dei bianconeri. La squadra di Runjaic affronta l'Avellino nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco il commento del match.

Il primo squillo dei bianconeri è all'8' con Thauvin che rientra sul mancino e scaglia un tiro potente ma centrale. Iannarilli respinge col piedone in corner. Si passa poi a una fase centrale un po' contratta, dove i bianconeri sono molto imprecisi tecnicamente. Al 28' Lucca ha una grande chance ma viene fermato da un fallo in attacco. La fiammata però arriva al 42': uno due tra Brenner e Thauvin, con il francese che dà una palla di ritorno stratosferica, e il brasiliano è bravo ad anticipare in allungo il portiere irpino. Palo, rete. Il primo gol stagionale è di Brenner. Un minuto più tardi ancora pericolosa l'Udinese, questa volta con Lucca: altro cross al bacio di Thauvin che pesca l'attaccante italiano che di testa anticipa Iannarilli e stampa la sfera sulla traversa. Finisce così la prima frazione. Friulani che conducono per 1-0.