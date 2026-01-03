La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Como di Fabregas è terminata da qualche istante, non perdiamo il top e flop del match.
Como 1-0 Udinese | Chi sale e chi scende? Il top e flop del match
IL TOP—
Il calciatore che più di tutti sorprende nel corso di questa sfida è una delle poche certezze e soprattutto una delle poche certezze della stagione dei bianconeri, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. La freddezza nel momentaneo pareggio e tante altre giocate che fanno capire quanto il numero 10 stia sempre più puntando ad un posto importante chissà se proprio con la nazionale.
IL FLOP—
Jakub Piotrowski sorprende tutti in negativo, con un fallo ai limiti del tragicomico che porta in vantaggio il Como e che poi risulterà decisivo fino alla fine dei novanta minuti. Bruciata una chance importante, soprattutto con il rientro di un calciatore come Arthur Atta oramai alle porte. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match. Le pagelle di Como-Udinese <<<
