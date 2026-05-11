Il futuro del Como è scritto, con la società che ha ben chiaro quello che potrebbe essere il suo programma e soprattutto cercare di scrivere pagine importanti della sua storia sportiva. Il club grazie alla vittoria contro il Verona si è assicurato un piazzamento in Europa, c'è solo da scoprire e capire quale sarà la competizione che la squadra di Cesc Fabregas andrà a disputare nel corso della prossima stagione. Al momento nulla è ancora scritto e mal che vada si parlerà della Conference League. Logicamente sorgono altri problemi, perché lo stadio Senigallia di Como (al momento) non è ancora usufruibile per match europei e di conseguenza bisogna trovare una nuova casa.

La nuova casa del Como

Cesc Fabregas

Salvo clamorosi colpi di scena la nuova casa del Como per la prima e storica avventura europea sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nel corso delle settimane si era anche parlato di un possibile approdo al BluEnergy Stadium di Udine, ma questa possibilità sembra essere stata scartata. Allo stesso tempo bisogna capire se effettivamente il Senigallia non sarà a disposizione per il prossimo settembre. La società è disposta a fare il possibile pur di arrivare a giocare le prime sfide con il suo campo a disposizione.