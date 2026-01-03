Como 1-0 Udinese | Runjaic: “Dobbiamo essere quelli del secondo tempo”

Alla fine della sfida di campionato tra il Como e l'Udinese, ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic che fa il punto sotto tutti i punti

Nicola Badursi 3 gennaio - 14:49

Alla fine della sfida di campionato tra il Como e l'Udinese, ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic che fa il punto nonostante la sconfitta.

Il punto sul match — "Il nostro primo tempo non ci è piaciuto, non abbiamo giocato al nostro livello. Abbiamo perso troppi palloni e tenuto troppe poche sfere da gioco. Al secondo tempo siamo migliorati ed abbiamo avuto delle occasioni migliori anche se Ekkelenkamp non è riuscito a pareggiare. Credo che il nostro livello è quello del secondo tempo".

Il cambio tattico — "Siamo cambiati dietro, siamo passati da una difesa a tre ad una a quattro. Non abbiamo perso il pallone e siamo riusciti a fare il nostro gioco per questo siamo arrivati a creare delle buone chance. Resta che abbiamo perso la partita".

L'obiettivo dell'Udinese — "Da inizio stagione abbiamo fatto tanti cambi e di conseguenza stiamo cercando di trovare il nostro livello. Noi vogliamo finire il più in alto possibile e questa sarà una stagione difficile guardando la classifica. Dobbiamo lottare per ogni punto. Dobbiamo salvarci il prima possibile".

Restando sulla sfida, ecco le ultime e tutti i voti assegnati. Le pagelle di Como-Udinese <<<