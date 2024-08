Udinese-Como / Runjaic: “Perez non ci sarà, Sanchez va aspettato…”

Il Como e l'Udinese si avvicinano a grandi passi al prossimo incontro di campionato. Ecco tutte le ultime su Nehuen Perez e Alexis Sanchez

Nicola Badursi 30 agosto - 16:08

L'Udinese si avvicina a grandi passi al terzo incontro del suo campionato e l'obiettivo logicamente è quello di confermare i quattro punti arrivati contro avversari decisamente più difficili e complessi. Proprio per questo mister Runjaic non vuole cali di concentrazione e di conseguenza ha detto la sua in conferenza stampa prepartita.

Tra match e mercato — "Siamo pronti per la sfida contro il Como e non abbiamo nessuna intenzione di farci distrarre dal mercato. Il team lariano è una squadra che mette in campo un'idea di gioco tutta sua oltre che grandissima professionalità. Arrivare alla pausa nazionali con sette punti in cascina sarebbe senza ombra di dubbio un gran risultato e faremo di tutto per raggiungerlo".

Il ritorno di Kristensen — "Sta molto bene, è un ragazzo che si allena bene, domenica potremo portarlo in panchina e quindi può giocare. Dobbiamo però lavorare ancora un po' con lui, sfrutteremo la pausa per le nazionali, sta continuando a migliorare, è un ragazzo bravo, a me piace anche per come si comporta in campo. Sono contento che possa fare finalmente parte effettivamente della squadra".

Ekkelenkamp al posto di Kamara? — "Difficile che avvenga, anche perché quello non è il ruolo del centrocampista olandese. Nelle prossime ore deciderò chi prenderà il posto dello squalificato Hassane Kamara".

Sull'infortunio di Sanchez? — "Ci vorrà ancora un po' di tempo, bisogna mantenerlo sotto osservazione e vedere come evolve la situazione, per circa un mese non ci sarà sicuramente e dovremo concentrarci sul suo recupero. Sicuramente noi, Alexis compreso, non siamo contenti dell'infortunio, volevamo un ritorno diverso, voleva condividere l'euforia".

La partenza di Nehuen Perez — "Purtroppo non sarà in campo contro il Como. Dobbiamo far fronte alla sua assenza. Non ho ancora deciso chi giocherà".

