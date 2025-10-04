Notizie Udinese – Piotrowski festeggia oggi 28 anni!

Ieri Zanoli oggi Piotrowski . Due giorni di festeggiamenti in casa Udinese che proprio ieri sera ha celebrato il compleanno del terzino italiano con tanto di torta. L’occasione è valsa anche per festeggiare il compleanno di Jacob Piotrowski .

Il centrocampista arrivato in estate è alle prese con la sua prima stagione in bianconero. L’ambientamento non è mai facile e diventare titolare è ancora più difficile quando la competizione è con Sandi Lovric.