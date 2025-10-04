Ieri Zanoli oggi Piotrowski. Due giorni di festeggiamenti in casa Udinese che proprio ieri sera ha celebrato il compleanno del terzino italiano con tanto di torta. L’occasione è valsa anche per festeggiare il compleanno di Jacob Piotrowski.
Notizie Udinese – Piotrowski festeggia oggi 28 anni!
Il centrocampista bianconero spegne 28 candeline proprio oggi in data 4 Ottobre alla vigilia di Udinese-Cagliari
Il centrocampista arrivato in estate è alle prese con la sua prima stagione in bianconero. L’ambientamento non è mai facile e diventare titolare è ancora più difficile quando la competizione è con Sandi Lovric.
Runjaic conosce bene le caratteristiche del ragazzo: fisicità come arma principale, assistita dall’altezza per i duelli aerei. La strada da fare è ancora tanta per ritagliarsi uno spazio autonomo, ma oggi questo spazio è sancito dal compleanno. Le ultime di mercato: Due titolarissimi ai saluti: Pozzo ha già deciso
