mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Piotrowski festeggia oggi 28 anni!

udinese

Notizie Udinese – Piotrowski festeggia oggi 28 anni!

Notizie Udinese – Piotrowski festeggia oggi 28 anni! - immagine 1
Il centrocampista bianconero spegne 28 candeline proprio oggi in data 4 Ottobre alla vigilia di Udinese-Cagliari
Lorenzo Focolari Redattore 

Ieri Zanoli oggi Piotrowski. Due giorni di festeggiamenti in casa Udinese che proprio ieri sera ha celebrato il compleanno del terzino italiano con tanto di torta. L’occasione è valsa anche per festeggiare il compleanno di Jacob Piotrowski.

Il centrocampista arrivato in estate è alle prese con la sua prima stagione in bianconero. L’ambientamento non è mai facile e diventare titolare è ancora più difficile quando la competizione è con Sandi Lovric.

Runjaic conosce bene le caratteristiche del ragazzo: fisicità come arma principale, assistita dall’altezza per i duelli aerei. La strada da fare è ancora tanta per ritagliarsi uno spazio autonomo, ma oggi questo spazio è sancito dal compleanno. Le ultime di mercato: Due titolarissimi ai saluti: Pozzo ha già deciso

Leggi anche
Udinese-Cagliari | La conferenza di Runjaic: “Due attaccanti non al meglio…”
Udinese News – Nuova collaborazione per il club! I dettagli ufficiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA