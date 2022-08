News Udinese | Con i bianconeri ultima chance per Stroppa

A far traballare le quotazioni di una sua permanenza in biancorosso è stato l'inizio shock della sua squadra in Serie A. Due partite, due sconfitte, ma soprattutto un atteggiamento arrendevole e un'incapacità a costruire gioco che preoccupano e non poco. Certo, l'assemblamento dei nuovi arrivati non è facile, visto che fin qui dal mercato sono arrivati 13 nuovi acquisti. Serve una sterzata decisa già da venerdì per l'ex tecnico del Crotone, quando i biancorossi ospiteranno al U-Power Stadium l'Udinese, altra formazione in cerca di risposte e di punti. La vittoria è obbligatoria per Stroppa, altrimenti verranno presi subito drastici provvedimenti. Questo trapela da ambienti vicini alla dirigenza brianzola.