Gli uomini di Runjaic sono impegnati nelle sfide con le Nazionali. L'unico giocatore già rientrato è Nunziante che con l'Italia Under 20 non ha passato il turno al Mondiale di categoria. Nella giornata di oggi ci sono altri tre giocatori che scenderanno in campo, oltre a Piotrowski (titolare ieri con la Polonia).
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Tre giocatori oggi in campo con le nazionali! I nomi
udinese
Udinese – Tre giocatori oggi in campo con le nazionali! I nomi
Nella giornata di oggi tre sono i giocatori dell'Udinese che scenderanno in campo con le rispettive nazionali: ecco i nomi
In primi Jesper Karlstrom dovrà affrontare con la Svezia la tanto temuta Svizzera. Il mediano dovrebbe partire titolare. Anche Jordan Zemura dovrebbe iniziare tra i primi 11 con lo Zimbawe che dovrà affrontare il Sud Africa per qualificarsi al Mondiale.
L'ultimo della lista e Sandi Lovric. Il centrocampista è rientrato non da molto dall'infortunio e oggi sembra essere titolare con la Slovenia che affronterà il Kosovo. Non perdetevi le ultime notizie del mercato bianconero: Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA