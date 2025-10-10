Udinese – Miller e Sava panchinari con le Nazionali: i risultati

Per gli under 25 dell'Udinese non è stata proprio un gran serata con le Nazionali. Sava e Miller stanno facendo fatica a trovare spazio all'interno della Romania e della Scozia. Runjaic osserva da lontano i risultati finali.
I due giovani dell'Udinese non sono entrati in campo con le rispettive nazionali nelle gare di ieri sera: i risultati dei match
La Romania ha conquistato una vittoria nel match amichevole contro la Moldavia con un punteggio di 2-1. Per la porta, il Ct ha optato per Radu, tenendo in panchina il giocatore dei bianconeri.
La Scozia ha ottenuto un'importante vittoria sulla Grecia nella partita delle qualificazioni per i prossimi Mondiali.
La squadra di Miller ha trionfato 3-1, superando gli avversari nella classifica del Gruppo C. Tuttavia, il centrocampista dei friulani non è sceso in campo: ha seguito l'incontro dalla panchina.
