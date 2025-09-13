News Udinese – Kristensen si prepara al duello con Meister! Il punto

Sarà un duello firmato Danimarca quello tra Kristensen e Meister: i due connazionali si sfideranno domani all’Arena Garibaldi

Lorenzo Focolari Redattore 13 settembre - 10:10

Provengono da Aarhus e Copenaghen i connazionali Thomas Kristensen e Henrik Meister, il difensore e l'attaccante danese che domani si sfideranno all'Arena Garibaldi nella partita Pisa-Udinese. Si tratta di un duello danese ad alto livello. Meister è nuovo a questi standard, mentre Kristensen ha già esperienza in serie A.

Entrambi hanno cominciato le loro avventure nel campionato come titolari. Di conseguenza, è molto probabile che li vedremo confrontarsi fin dal primo minuto nell'area di rigore, dove sarà affascinante osservare la competizione che daranno nel gioco aereo.

Il centrale della squadra bianconera misura 1,98 m, mentre l'attaccante della squadra nerazzurra è alto 1,92 m. Si svolgeranno duelli aerei intensi, con il difensore friulano che ha segnato di testa contro il Verona, segnando così la sua seconda rete nella massima serie, dopo quella realizzata l'anno scorso a Cagliari che ha portato l'Udinese alla vittoria.