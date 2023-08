Notizie Udinese – Quanta concorrenza in attacco / In otto per due posti

In attacco ci sarà davvero tanto da fare per aggiudicarsi una maglia da titolare. Al momento si parla di una lotta a otto per due soli posti

Ad oggi l'attacco è sicuramente il reparto più folto (in proporzione) di tutta la rosa bianconera. Per mister Andrea Sottil questa situazione è una vera e propria sfida a tutto tondo. Si parla di ben otto giocatori in lotta per due soli posti. Nel corso di questi ultimi giorni di mercato ci aspettiamo una possibile rotazione e molto probabilmente anche qualche cessione in prestito, soprattutto per i più giovani. Nel ruolo di prima punto troviamo il bomber portoghese Beto, poi Lorenzo Lucca, il giovanissimo Vivaldo Semedo e infine il brasiliano Brenner. Quattro giocatori che meritano senza ombra di dubbio una chance dal primo minuto ad ogni incontro. Se parliamo di seconde punte, la sfida è ancora più agguerrita. Florian Thauvin, Isaac Success, Gerard Deulofeu e Simone Pafundi. Sono questi i nomi per l'attacco. Nomi di grande caratura, ma solo un possibile titolare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul neo arrivato. I dettagli dell'affare Aké <<<