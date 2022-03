News Udinese / Ora più concreti e l’aritmetica parla chiaro

Si è vista una squadra prima brutta e senza una vera identità di gioco scesa in campo consegnandosi in pasto ai propri avversari. E' iniziato poi con l'arrivo di Cioffi un altro capitolo della stagione bianconera con una squadra che sicuramente si muoveva meglio nel campo di gioco ma a cui è mancata lucidità e concretezza che spesso non ha fatto raccogliere ai ragazzi di Cioffi quanto seminato nei 90 minuti.

Infine la svolta della Dacia Arena di sabato. La squadra è entrata in campo e subito ha attaccato l'avversario mettendo in scena la miglior versione di se stessa mai vista questa stagione. La squadra di Cioffi è diventata una squadra sempre più concreta. La lucidità sotto porta ancora deve essere migliorata per arrivare a ottenere tutto ciò che realmente si merita durante la gara. Ma non finisce qui, l'aritmetica è molto chiara:ecco quello che sappiamo! <<<