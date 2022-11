News Udinese – Le condizioni di Deulofeu, ecco se ci sarà alla ripresa

Il talento spagnolo continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Ecco se riuscirà ad esserci già contro l'Empoli di Zanetti

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La pausa è ancora lunga, ma nessuno ha intenzione di farsi trovare impreparato ed anzi c'è proprio la voglia di farsi notare sin da subito per arrivare pronti il 4 di Gennaio. Negli ultimi giorni prima dell'inizio di questo lungo stop, sono arrivate delle notizie molto importanti che riguardavano un giocatore fondamentale come Gerard Deulofeu. Dopo l'uscita in lacrime contro il Napoli ci si aspettava il peggio, ma per fortuna così non è stato. Adesso è già al lavoro per poter recuperare il prima possibile e poter tornare assieme ai suoi compagni.

Al momento è difficile fare il punto della situazione e riuscire a scoprire se il giocatore bianconero sarà presente già nel corso del primo incontro del prossimo 2023. L'Empoli è sicuramente un team da non sottovalutare e che può mettere in difficoltà qualunque squadra. Inoltre ricordiamo che la sconfitta contro la società toscana costò la panchina a Luca Gotti solo un anno fa. Di conseguenza contro un team di queste qualità occorre tutta la squadra al completo senza alcuna distinzione. In caso di assenza da parte del fantasista spagnolo, c'è già un'idea di quello che potrebbe essere il tandem d'attacco.

Il duo è pronto — Tendenzialmente non giocano assieme e di conseguenza il loro binomio sarebbe del tutto innovativo. Beto e Isaac Success dovranno guidare l'attacco alla vittoria in caso di assenza da parte di Gerard Deulofeu. Il binomio è già pronto per sorprendere anche se non sarà semplice mettere in difficoltà uno dei portieri migliori del nostro campionato: il friulano Guglielmo Vicario. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla società bianconera e sul suo mercato. Proprio in queste ore si sta guardando al futuro. Ecco il sostituto dell'ex capitano Bram Nuytinck <<<