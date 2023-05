News Udinese – Le condizioni di Kingsley Ehizibue / Si teme lo stop

Il calciatore nigeriano è uscito in maniera precauzionale dal campo di gioco ieri sera. Per l'esterno si teme un periodo di stop obbligatorio

L'Udinese è uscito dal campo da gioco con un pareggio di ottimo livello contro il Napoli che si è ufficialmente laureato campione d'Italia. Un ottimo match che ha fatto divertire sia i bianconeri che i napoletani e includendo anche tutti i fans esterni. Un primo tempo a grandi tinte bianconere che ha portato ad un vantaggio meritatissimo ed una seconda frazione in cui il Napoli è riuscito ad uscire e garantirsi il punto che serviva per potersi assicurare il primo posto in campionato. A poco dal fischio finale, però, è arrivata una brutta notizia per tutti i supporters del team del Friuli Venezia Giulia. Il terzino Ehizibue si è accasciato al suolo per via di un problema fisico ed è stato costretto alla sostituzione. Ecco tutte le ultime sulle condizioni del laterale nigeriano.

Come detto intorno all'ottantesimo minuto Kinglsey (dopo un contrasto di gioco) si è dovuto accomodare sul suolo del terreno e chiedere a grande voce una sostituzione immediata. All'inizio non si pensava potesse essere effettivamente un grande problema, ma nel post partita sono nati i primi grandi dubbi. I medici stessi dell'Udinese non si sono minimamente sbilanciati, ma hanno dichiarato di voler fare dei controlli più approfonditi per valutare al meglio l'entità del danno ricevuto dal giocatore.

I prossimi incontri — Servirà del tempo per valutare l'entità del danno. In questo caso filtra pessimismo in vista del prossimo incontro con la Sampdoria. A questo punto potrebbe arrivare la prima grande chance dal primo minuto a Festy Ebosele. Il giovane irlandese non ha mai trovato grande spazio, ma sappiamo che con le sue sgroppate può mettere in difficoltà qualsiasi team. I cinque match che mancano saranno un fantastico banco di prova.