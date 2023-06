Udinese – Conferenza di Allegri: “Domani siamo senza Vlahovic e Bremer”

Il match di domani si avvicina a grandi passi. Sia i bianconeri di Torino che quelli di Udine vogliono chiudere il proprio campionato nel migliore dei modi e dopo la conferenza del tecnico Andrea Sottil, ha detto la sua anche il mister della Vecchia Signora Max Allegri . Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere tutte le sue dichiarazioni in vista di un match che pesa tanto per la stagione dei bianconeri. Una vittoria potrebbe addirittura dire Europa League conquistata in extremis.

"A fine campionato si farà il punto, come si fa sempre, sia che si vinca sia che vada meno bene. L'anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore di questa". Sicuramente questa non può essere valutata come una stagione positiva per una squadra come quella della famiglia Agnelli. Un team che ha sempre dominato all'interno dei confini del Bel Paese e che da due anni a questa parte non riesce più a portare a casa alcun tipo di trofeo. Le dichiarazioni del mister non sono terminate: "Dispiace, potevamo giocarci una speranza di raggiungere la Champions, ma non è successo". Non è mancato anche un piccolo commento alle decisioni prese dalla giustizia sportiva. Dopo aver fatto il punto sulla stagione, però, si è concentrato sul match di domani. Ecco chi ci sarà e chi invece dovrà alzare bandiera bianca in vista della sfida che si giocherà alla Dacia Arena.