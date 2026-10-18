L’Udinese crolla al Bluenergy Stadium e perde 0-3 contro il Lecce, incassando un’altra sconfitta pesante in campionato. Nel post partita, Kosta Runjaic non cerca alibi e definisce la prestazione dei suoi la peggiore da quando siede sulla panchina bianconera. Il tecnico si assume le responsabilità del risultato, difende alcune scelte tecniche e invita tutto l’ambiente a restare unito, senza rinunciare a un confronto diretto sulle difficoltà della squadra.

Runjaic: “È stata la prestazione peggiore da quando sono qui”

“È stata la prestazione peggiore da quando sono qui. Abbiamo perso i duelli sul piano fisico e non siamo stati abbastanza intensi. Sono responsabile di questa sconfitta, così come delle altre, ma oggi dobbiamo concentrarci su una prova assolutamente negativa.

Quasi tutta la squadra non è riuscita a esprimere il proprio gioco, con l’eccezione di Davis e Alaba nel primo tempo. Possiamo escludere anche Okoye da questo giudizio. Si vince e si perde insieme, conosco la situazione e non mi aspettavo un risultato del genere. Dobbiamo chiederci perché sia successo.

Mi sento in grado di risollevare questa squadra. L’Udinese ha già attraversato momenti simili negli ultimi decenni. Sono molto dispiaciuto per i nostri tifosi, ma questo è il calcio: oggi sono gli avversari a festeggiare. L’ultima vittoria in casa risale a maggio. Dobbiamo restare uniti, parlando però in modo diretto e chiaro”.

Alaba, Runjaic spiega la sostituzione

Il difensore austriaco ha esordito dal primo minuto contro il Lecce, ma è stato sostituito nel corso della partita. Runjaic ha spiegato la decisione e valutato positivamente la sua prestazione.

“L’ho visto bene. Voleva ricevere il pallone per cercare la verticalità e non voglio puntare il dito contro i singoli, perché il primo responsabile della sconfitta sono io. Ho deciso di sostituirlo perché aveva avvertito qualche fastidio”.

Le scelte tecniche e la posizione di Alaba

A Runjaic sono state chieste spiegazioni anche sulle decisioni tattiche e sulla disposizione dei giocatori in campo.

“Alaba può giocare in diverse posizioni. Abbiamo parlato con lui e deciso che, per iniziare, quella fosse la collocazione migliore per cercare la verticalità. Ha caratteristiche diverse da Solet, ma possiede grande esperienza.

Ci sono poi rotazioni che dipendono dalle situazioni di gioco: a volte non c’è il tempo necessario per riposizionarsi e bisogna attendere l’azione successiva. Ekkelenkamp ha giocato bene sia a destra sia a sinistra, mentre Chakvetadze aveva fatto molto bene contro il Torino. Non avevo motivi particolari per cambiare questi giocatori”.

“Non è accettabile perdere i duelli in questo modo”

Il tecnico è tornato infine sulla prestazione collettiva, sottolineando ciò che non ha funzionato contro il Lecce e riconoscendo i meriti degli avversari.

“Oggi non mi aspettavo una prestazione del genere, non è accettabile. Abbiamo perso i duelli, non siamo stati abbastanza aggressivi sulle seconde palle e abbiamo commesso tanti altri errori. Bisogna fare i complimenti al Lecce”.

Per l’Udinese è una sconfitta che impone una reazione immediata. Runjaic si assume le responsabilità e conferma la volontà di proseguire il lavoro, ma la squadra dovrà trovare risposte concrete già dalla prossima partita contro il Milan.