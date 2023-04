Bologna-Udinese / Conferenza Sottil: “Walace è un calciatore insostituibile”

La pausa nazionali è finalmente finita e si torna a parlare di campionato. L'Udinese domani pomeriggio se la dovrà vedere contro il Bologna di Thiago Motta. Una squadra che anche a detta del mister è difficile da affrontare e soprattutto con pochi punti deboli. Ci si aspetta un match combattuto da tutte e due le parti, visto che entrambi i tecnici avranno voglia di sorprendere e soprattutto di portare a casa tre punti fondamentali. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la conferenza stampa del tecnico dell'Udinese Andrea Sottil . Ecco le sue parole in onore del prossimo avversario.

"Il Bologna è una squadra scorbutica, di qualità. Dobbiamo fare una partita molto intelligente tatticamente ed ordinata". Il tecnico nutre grande rispetto nei confronti di una società che sta facendo davvero molto bene all'interno del nostro campionato. Anche il tecnico ha confermato che si aspetta una partita molto combattuta sin dal calcio d'inizio. Inoltre ha specificato che non sarà piacevole per lui non poter essere in panchina (vista la squalifica rimediata contro i rossoneri), ma che il suo collaboratore sarà pronto. Inoltre ci ha tenuto a scherzare visto che ha specificato che dall'alto avrà l'occasione di poter vedere nel migliore dei modi la gara. Adesso passiamo ai ballottaggi nel mezzo del campo.