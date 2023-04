Bologna-Udinese / Probabili formazioni: le scelte di Thiago Motta e Sottil

L'Udinese vuole assolutamente continuare la striscia positiva iniziata contro l'Atalanta e che ha portato a conquistare ben sette punti negli ultimi tre incontri. La squadra di Andrea Sottil sembra essere tornata su dei buoni livelli, molto vicini a quelli visti ad inizio stagione. Al momento non è semplice avvicinarsi al prossimo incontro visto che tra squalificati ed un team avversario in ottima forma, la vittoria sembra essere una vera e propria impresa. Il bologna di Thiago Motta sta vivendo un periodo di forma particolarmente interessante, visto che nell'ultimo periodo ha messo in difficoltà quasi tutte le big del nostro campionato. Non perdiamo altro tempo e pensiamo alle ultime in vista del prossimo incontro. Ecco le probabili formazioni di Udinese e Bologna.

I ballottaggi

Sono tanti i dubbi sia da una parte che dall'altra, andiamo a snocciolare tutti i ballottaggi di giornata. Partiamo dai bianconeri che vista l'emergenza in difesa sono sommersi da scelte inusuali. In mediana sembra essere favorito Tolgay Arslan con Lazar Samardzic che potrebbe partire dalla panchina per dare più spazio ad un team equilibrato in tutte le posizioni. In difesa, invece, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Adam Masina che ha smaltito l'infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Nel Bologna, invece, spazio a Sansone che nel match d'andata ha dato parecchia grattacapi ai bianconeri. Musa Barrrow e Zirkzee saranno pronti a gara in corso. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Nuova offerta per il portoghese Beto <<<