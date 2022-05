Udinese – Cioffi in conferenza stampa: “Non guardiamo la classifica…”

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. La squadra ha fatto del suo meglio ed adesso si avvicina al finale di stagione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match difficile e che non si può sottovalutare, dall'altra parte arriverà lo Spezia guidato da Thiago Motta. La squadra di casa ha voglia di portarsi a casa i tre punti per cercare un incredibile assalto finale al decimo posto e salutare la Dacia Arena nel miglior modo possibile. Dall'altra parte ci sarà uno Spezia a cui mancano solo dieci punti per centrare una salvezza che lo scorso agosto sembrava molto difficile. Nel frattempo ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Gabriele Cioffi. Ecco come il mister ha presentato l'incontro di domani pomeriggio.