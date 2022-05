News Udinese – Un forfait clamoroso / Scatta l’emergenza in difesa

Il team bianconero continua il suo momento di crescita, stiamo parlando di una situazione clamorosa. Manca un centrale: le ultimissime

Il team bianconero continua il suo momento di crescita e si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida tutt'altro che scontata, dato che dall'altra parte del campo ci sarà lo Spezia guidato da Thiago Motta. Una squadra a cui servono ancora due punti per potersi ritenere matematicamente salva. Dall'altra parte , però, ci sarà un'Udinese che ha ancora voglia di fare bene e soprattutto fare la differenza. Stiamo parlando di una squadra che oramai fa paura a tutte le avversarie e tutte devono adattarsi per poterla mettere in difficoltà. Dal Bruseschi, però, non arrivano solo belle notizie. Uno dei perni della difesa bianconera è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Probabilmente ha finito la stagione anticipatamente.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha sempre dato il massimo per la maglia bianconera. Fino a questo punto è stato uno dei migliori giocatori di tutto il girone di ritorno. Stiamo parlando di un talento che arriva direttamente dalla Spagna ed ha sempre fatto la differenza in ogni club in cui è andato. Il suo nome è Pablo Marì. Il difensore centrale ex Flamengo e di proprietà dell'Arsenal non sta al meglio e di conseguenza potrebbe non esserci contro la società ligure. Ecco le sue condizioni.

Le condizioni

Proprio ieri sera è accaduto il misfatto, con lo spagnolo che si è dovuto fermare durante la sessione di allenamento. Adesso bisogna trovare una soluzione per domenica, ma anche contro la Salernitana sarà molto difficile la sua presenza. Ora la palla passa al tecnico che deve trovare una soluzione anche se sarà tutt'altro che semplice. Ci si prepara ad un incontro molto importante e lo si giocherà senza la punta titolare e i due difensori centrali che meglio si sono comportati in stagione.