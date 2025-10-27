Udinese – Confermata la direzione di Di Bello: la sestina arbitrale

La direzione della gara tra Juventus e Udinese sarà quella dell’arbitro Di Bello. I dettagli sulla sestina

Lorenzo Focolari Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 19:59)

L'incontro tra Juventus e Udinese di mercoledì 29 ottobre alle 18:30 sarà arbitrato da Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brindisi. I suoi collaboratori saranno M. Rossi e Bercigli. Il quarto ufficiale sarà Bonacina, mentre al Var ci sarà Paterna con Guida come suo assistente.

Le statistiche di Di Bello non sorridono all’Udinese, che ha registrato 3 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte in 21 partite dirette dall'arbitro pugliese. L'ultima volta che ha arbitrato una partita con i friulani è stata il 10 novembre 2024, durante il match Atalanta-Udinese che si è concluso 2-1.

Di Bello ha arbitrato la Juventus in 19 occasioni, con un risultato che conta 11 successi, 6 pareggi e 2 sconfitte per i bianconeri.