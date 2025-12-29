Da quando Kosta Runjaic è arrivato in friuli, tanti erano i dubbi e le preoccupazioni sul futuro dell'Udinese. In realtà il tecnico tedesco ha saputo tenere a galla la situazione evitando gli incubi come la salvezza all'ultima giornata. Adesso siamo ad un anno e mezzo di operato a Udine e le classifiche tra la scorsa stagione e quella attuale evidenziano determinati andamenti.
News Udinese – Classifiche dicembrine a confronto: il dato
Due stagioni a confronto al passaggio verso l'anno nuovo: Runjaic è ad un "anno e mezzo" di operato a Udine
Alle 17esima giornata della scorsa stagione l'Udinese portava a casa una vittoria al Franchi per 1 a 2 totalizzando 23 punti sul parziali (nono posto in classifica). Adesso la squadra friulana ha 21 punti ed è decima in classifica.
Due punti in meno dovuti anche al fatto che la squadra ha perso sia Thauvin che Lucca. I due alzavano di poco la media goal permettendo una vittoria in più. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
