News Udinese – Classifiche dicembrine a confronto: il dato

Da quando Kosta Runjaic è arrivato in friuli, tanti erano i dubbi e le preoccupazioni sul futuro dell'Udinese. In realtà il tecnico tedesco ha saputo tenere a galla la situazione evitando gli incubi come la salvezza all'ultima giornata. Adesso siamo ad un anno e mezzo di operato a Udine e le classifiche tra la scorsa stagione e quella attuale evidenziano determinati andamenti.