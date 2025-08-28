Verso Inter-Udinese | Runjaic fa la conta dei presenti: il bollettino

Per quanto riguarda gli squalificati, il nome è sempre e solo quello di Okoye che deve ancora scontare la squalifica in relazione ai fatti del calcio scommesse. Tra gli indisponibili abbiamo Palma. Il centrale tedesco è in dubbio per via di alcuni fastidi muscolari alla gamba: Runjaic lo valuterà fino all'ultimo giorno prima della partenza.