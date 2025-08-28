Si tratta di una delle gare più difficili della stagione pertanto Runjaic vuole arrivare preparato al calcio di inizio. Andiamo a dare uno sguardo ai possibili squalificati, diffidati e indisponibili all'interno dell'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Verso Inter-Udinese | Runjaic fa la conta dei presenti: il bollettino
udinese
Verso Inter-Udinese | Runjaic fa la conta dei presenti: il bollettino
Il mister bianconero ha già iniziato a preparare la gara contro l'Inter di Chivu in programma per Domenica alle 20.45
Per quanto riguarda gli squalificati, il nome è sempre e solo quello di Okoye che deve ancora scontare la squalifica in relazione ai fatti del calcio scommesse. Tra gli indisponibili abbiamo Palma. Il centrale tedesco è in dubbio per via di alcuni fastidi muscolari alla gamba: Runjaic lo valuterà fino all'ultimo giorno prima della partenza.
Tra i diffidati non appare alcun calciatore pertanto Runjaic potrà contare sulla gran parte della rosa, sebbene ci siano dei nuovi arrivati freschi dal mercato come Buksa che dovranno avere il tempo di ambientarsi. Le ultime di mercato:Palacios resta all’Inter e Solet vestirà bianconero! <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA