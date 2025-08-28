Mercato Udinese – Palacios resta all’Inter e Solet vestirà bianconero!

L'Inter desiderava con insistenza Oumar Solet, al punto da esercitare una grande pressione sul calciatore e sull'Udinese per riuscire a portarlo a Milano in questa finestra di mercato. Tuttavia, come spiegato da Fabrizio Romano , l'intenzione della squadra nerazzurra sarebbe stata quella di un trasferimento temporaneo, proposta non accettata dai bianconeri che ha risposto con un deciso 'no'.

Pertanto, la trattativa si è bloccata e da alcuni giorni non si hanno ulteriori aggiornamenti a riguardo. È tuttavia lecito pensare che, in vista della partita Inter-Udinese di domenica alle 20,45, il nome di Solet possa tornare a essere discusso.