Mercato Udinese – Palacios resta all’Inter e Solet vestirà bianconero!

L'Inter desiderava con insistenza Oumar Solet, al punto da esercitare una grande pressione sul calciatore e sull'Udinese per riuscire a portarlo a Milano in questa finestra di mercato. Tuttavia, come spiegato da Fabrizio Romano, l'intenzione della squadra nerazzurra sarebbe stata quella di un trasferimento temporaneo, proposta non accettata dai bianconeri che ha risposto con un deciso 'no'.
In casa Inter si è verificata una sovrapposizione di elementi in difesa dopo la trattativa saltata di Palacios: cambia lo scenario Solet
Pertanto, la trattativa si è bloccata e da alcuni giorni non si hanno ulteriori aggiornamenti a riguardo. È tuttavia lecito pensare che, in vista della partita Inter-Udinese di domenica alle 20,45, il nome di Solet possa tornare a essere discusso.
L'Udinese può tenersi stretta il suo pupillo della difesa che può ancora dare tanto per la maglia bianconera. Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano:Zaniolo o Insigne? La scelta del club bianconero <<<
