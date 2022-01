Notizie Udinese – Si continua a faticare / Il report dell’allenamento

Il team friulano continua la preparazione al centro sportivo Bruseschi, in vista del match contro il Torino. Ecco il report dell'allenamento

Mentre la società è al lavoro per cercare un rinforzo last minute, il team continua la preparazione al centro sportivo Bruseschi, in vista del match contro il Torino. Dopo un inizio di anno negativo, l'Udinese deve cambiare marcia. La vittoria manca dalla gara contro il Cagliari dello scorso 18 dicembre. I ragazzi di mister Gabriele Cioffi hanno in mente solo la partita in programma il 6 febbraio contro il Torino. L'obiettivo è quello di riscattare la sconfitta dell'andata. Nel frattempo, andiamo a vedere il report dell'allenamento odierno.