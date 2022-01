News Udinese – Tra due giorni in campo / Un incontro decisivo

Due giocatori bianconeri si preparano al prossimo match. Si scenderà in campo tra molto meno di 48h. Stiamo parlando di una partita decisiva

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi . Dopo una settimana molto intensa fatta di diverse doppie sedute, i giocatori hanno ricevuto un giorno di pausa. Da oggi si torna a fare sul serio, il team inizia a pensare al prossimo incontro e come preparare la partita che vedrà opporsi il Torino di Ivan Juric. Resta una situazione tutt'altro che semplice, dato che fare punti con uno dei team più in forma del campionato è tutt'altro che facile, ma la squadra non può più restare a guardare e deve fare il possibile. Intanto sono due i giocatori che tra sole 48h scenderanno sul campo da gioco . Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

I giocatori protagonisti di questo articolo sono argentini e stiamo parlando di Nehuen Perez e Nahuel Molina . Sia l'esterno destro che il difensore centrale sono stati convocati per i due match che l'Argentina ha giocato e dovrà giocare durante questa pausa nazionali. Si parla di incontri tutt'altro che semplici, in cui si decide il futuro e la qualificazione al prossimo campionato del mondo. Il prossimo incontro in programma è quello che vedrà affrontarsi Colombia ed Argentina. Andiamo a vedere quale dei due giocatori potrebbe essere titolare .

Vero è che tutti e due sono stati convocati, ma solamente uno potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Stiamo parlando dell'esterno Nahuel Molina, Nehuen Perez è ancora alla prima convocazione con la nazionale dei grandi e di conseguenza è difficile l'esordio in un match così delicato come quello che sta per arrivare. Il calcio d'inizio è stato fissato per la mezzanotte e mezza di martedì. Solo dopo i giocatori potranno fare ritorno in patria. Intanto non perderti le ultime sul finale di mercato. Segui il live minuto per minuto. Diverse le novità all'orizzonte <<<