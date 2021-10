News Udinese – Continua il lavoro al Bruseschi: “Le ultime”

La società bianconera continua a lavorare intensamente in vista dell'undicesima giornata di campionato. Le ultime dal Bruseschi

I bianconeri mancano l'appuntamento con il successo da oramai tanto, troppo tempo. Si parla di più di un mese e mezzo, l'ultimo contro lo Spezia. Le prestazioni però non sono in calo, anzi sembrano in continuo rialzo e la società bianconera è soddisfatta del lavoro fatto fino a questo istante. Negli ultimi quattro scontri sono arrivati quattro pareggi, ma ogni partita è stata un passo in avanti verso la vittoria. Bologna e Sampdoria, sono state delle partite ancora colme di errori individuali e di squadra, mentre contro l'Atalanta e l'Hellas la prestazione èstata a dir poco piacevole. Si parla di due pareggi, ma il primo è contro una società affermatissima e molto valida tecnicamente. Il secondo è arrivato per un errore individuale dopo ottanta minuti praticamente perfetti. Intanto andiamo a vedere come prosegue il lavoro sul campo d'allenamento.