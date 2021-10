News Udinese, arriva il match contro i neroazzurri / Probabile formazione

Si avvicina sempre di più l'undicesima giornata di Serie A. In programma il match tra i neroazzurri e i friulani. Ecco le probabili

I bianconeri sono al lavoro da giovedì , senza sosta solo per preparare al meglio questo evento. Nell'ultima stagione, il match contro i neroazzurri è andato parzialmente bene. Perché se in casa è arrivato un ottimo pareggio, non si può dire la stessa cosa in trasferta, dove la squadra di mister Gotti ha perso 5-1. Nel giorno in cui la società di Milano festeggiava il diciannovesimo scudetto. L'Udinese vuole evitare altre figure di questo tipo e allora tutti i giocatori sono pronti per questo incontro. Si prospetta una vera e propria battaglia. Non si può sicuramente restare tranquilli, ma daranno tutto .

Per il tecnico del team friulano sono diversi i quesiti da risolvere. Il primo riguarda il centrocampo, dove al momento sembra essere favorito Tolgay Arslan (anche grazie alla prestazione di mercoledì), ma fino alla fine potrà tornare tra gli undici titolari, Jean Victor Makengo. Il secondo riguarda la fascia sinistra, dove ancora nessuno sa chi è il padrone. Stryger Larsen è in vantaggio su Udogie, dato che l'italiano è partito titolare contro l'Hellas, ma la staffetta è dietro l'angolo, di conseguenza non sarà una domenica tranquilla per il classe 2002. Infine l'attacco, dove sorgono i dubbi "peggiori". Chi tra Deulofeu e Success? Entrambi non hanno i novanta minuti, ma il tecnico non sa ancora chi far partire titolare tra lo spagnolo e il nigeriano. Sarà una decisione dell'ultimo minuto. Non finisce qua, perché Marino deve difendere un punto fermo. Lo vuole l'Atalanta. Ecco di chi si parla <<<