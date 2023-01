Notizie Udinese / Continua la pareggite: altro 1-1 – rassegna stampa

Otto partite senza vittorie. Un altro pareggio contro una squadra che lotta per la salvezza. Dopo Cremonese, Lecce e Spezia, anche l’Empoli prende un punto all’Udinese di Sottil che sembra essersi smarrita soprattutto a livello di smalto, ritmo e aggressività. Per carità, la prestazione c'è stata, ma l’Udinese ha sofferto sin dall’avvio i toscani andati in vantaggio dopo 2 minuti e 29 secondi con Tommaso Baldanzi che se ha tolto il posto al talentuoso Bajrami ed è arrivato al terzo gol in A.