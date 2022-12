Udinese / Continua il tira e molla con Becao per il rinnovo di contratto

Pierpaolo Marino è al lavoro per blindare il centrale brasiliano, oggetto del desiderio di diverse squadre sia in Italia che in Europa

Redazione

L’Udinese inizia a recuperare pedine importanti in occasione del ritorno del campionato in programma il 4 gennaio. Sottil può contare nuovamente su Nuytinck, Udogie, Makengo e soprattutto su Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano è out dai campi da ottobre, quando ha dovuto tirare i remi in barca per un infortunio al flessore. Il numero 50 infatti è un pezzo fondamentale della difesa friulana e la società bianconera sta facendo di tutto per assicurarsi il suo rinnovo di contratto.

Becao infatti ha attirato su di sé gli occhi di diversi club, dovuti anche al fatto che, con un contratto in scadenza al 2024, l’Udinese non potrà fare una richiesta economica eccessiva, di certo inferiore rispetto ai 20 milioni richiesti in estate. Il progetto dei Pozzo sarebbe, dunque, di portare a casa un “gentlemen agreement” come nel caso di De Paul, con un rinnovo per un anno che avrebbe poi portato alla cessione all’Atletico Madrid.

Il ritorno in campo — Sorride Andrea Sottil in casa Udinese per la notizia arrivata in queste ore dall'infermeria. Infatti Becao è di nuovo in gruppo e si è allenato anche oggi sui campi del centro sportivo Bruseschi. Il brasiliano ha smaltito i problemi muscolari che lo condizionavano da più di due mesi e si è allenato regolarmente assieme agli altri compagni di squadra per tutta la seduta e punta a rientrare con la Cremonese.