Udinese News – La continuità passa attraverso la gara di lunedì: il punto

Il match di lunedì sera in casa contro il Genoa rappresenta un momento cruciale della stagione per l'Udinese . Con una vittoria, i friulani avrebbero l'opportunità di stabilizzarsi nella parte alta della classifica. Per unire nuovamente il gruppo, dopo la deludente sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus , che ha lasciato un segno a causa della mancanza di impegno della squadra, Kosta Runjaic ha scelto di tenere un allenamento aperto al pubblico sabato 6 dicembre alle 11. 30.

Per quanto riguarda la formazione, dopo aver superato lievi sintomi influenzali che hanno colpito alcuni giocatori, il tecnico tedesco ha molte opzioni da considerare, a parte le assenze di Kamara e Atta. In difesa tornerà Kristensen, mentre Kabasele verrà sacrificato; sulle fasce, ci saranno Zanoli e Zemura, mentre a centrocampo, accanto a Karlstrom dobbiamo ancora aspettare cosa farà Runjaic. Dovrebbe essere presente Ekkelenkamp, con Zaniolo e Davis in attacco. Le ultime di mercato: C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<