Il match di lunedì sera in casa contro il Genoa rappresenta un momento cruciale della stagione per l'Udinese. Con una vittoria, i friulani avrebbero l'opportunità di stabilizzarsi nella parte alta della classifica. Per unire nuovamente il gruppo, dopo la deludente sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, che ha lasciato un segno a causa della mancanza di impegno della squadra, Kosta Runjaic ha scelto di tenere un allenamento aperto al pubblico sabato 6 dicembre alle 11. 30.
Udinese News – La continuità passa attraverso la gara di lunedì: il punto
Come di consueto, al termine ci sarà la possibilità di ottenere autografi e scattare foto con i calciatori. Prima di dirigersi verso il centro sportivo Bruseschi, i tifosi potranno anche partecipare al tour del Bluenergy Stadium, che inizierà alle 10. 30, previa registrazione.
Per quanto riguarda la formazione, dopo aver superato lievi sintomi influenzali che hanno colpito alcuni giocatori, il tecnico tedesco ha molte opzioni da considerare, a parte le assenze di Kamara e Atta. In difesa tornerà Kristensen, mentre Kabasele verrà sacrificato; sulle fasce, ci saranno Zanoli e Zemura, mentre a centrocampo, accanto a Karlstrom dobbiamo ancora aspettare cosa farà Runjaic. Dovrebbe essere presente Ekkelenkamp, con Zaniolo e Davis in attacco. Le ultime di mercato: C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<
