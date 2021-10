Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match contro l’Atalanta

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la nona giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

L'Udinese non sa più vincere. Il pareggio contro il Bologna ha portato a cinque le gare consecutive senza i tre punti. Tuttavia, la squadra di Gotti sembra in ripresa, dopo i tre ko di fila contro Napoli, Roma e Fiorentina. Le partita contro doriani e rossoblù hanno ridato fiducia e morale. Domenica, i bianconeri saranno chiamati ad una trasferta proibitiva: a Bergamo contro l'Atalanta. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata. Ecco chi dirigerà la gara dell'Udinese.