Udinese – Leao ancora ai box! Rientro previsto contro i bianconeri?

In casa Milan, l'attenzione è tutta rivolta su Rafa Leao. Il portoghese, che ha subito un infortunio nel suo primo match stagionale contro il Bari, prosegue i suoi allenamenti da solo. Il suo ritorno per la partita con il Bologna è da escludere. Il numero 10 rossonero, infatti, sta ancora affrontando problematiche al polpaccio e, data la cautela del personale medico, non verrà rischiato nella sfida di domenica sera contro la squadra di Vincenzo Italiano. L'obiettivo attuale è quello di averlo completamente recuperato per la trasferta contro l'Udinese, prevista per sabato 20 settembre alle 20:45.
A Milanello si presta anche molta attenzione alle condizioni di Christopher Nkunku: il francese, come lui stesso ha dichiarato in un'intervista, si trova in ritardo rispetto alla forma ideale. Questo dettaglio, non trascurabile, potrebbe favorire l’inserimento della coppia Pulisic-Gimenez in campo.
I due, che sono stati protagonisti con le loro nazionali, torneranno a Milano solo giovedì dopo dei lunghi voli intercontinentali. Per l'ex Chelsea, quindi, ci potrebbe essere l'opportunità di subentrare nella seconda metà di partita. Le ultime di mercato:Colpo di scena per Runjaic! Salta l’addio? Il punto <<<
