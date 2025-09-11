Udinese – Leao ancora ai box! Rientro previsto contro i bianconeri?

In casa Milan, l'attenzione è tutta rivolta su Rafa Leao. Il portoghese, che ha subito un infortunio nel suo primo match stagionale contro il Bari, prosegue i suoi allenamenti da solo. Il suo ritorno per la partita con il Bologna è da escludere. Il numero 10 rossonero, infatti, sta ancora affrontando problematiche al polpaccio e, data la cautela del personale medico, non verrà rischiato nella sfida di domenica sera contro la squadra di Vincenzo Italiano. L'obiettivo attuale è quello di averlo completamente recuperato per la trasferta contro l'Udinese, prevista per sabato 20 settembre alle 20:45.