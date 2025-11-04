News Udinese – All’orizzonte c’è la sfida contro i capitolini: il punto

I giornali si concentrano già sulla sfida con la Roma, la quale viene descritta come “un test di crescita” per l’Udinese, che avrà a disposizione Zaniolo, ex importante di questo incontro. È ancora presto per discutere della formazione, ma secondo il giornale, “è chiaro che la squadra che ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Atalanta merita fiducia, quindi potrebbe essere riproposta nella sua interezza, anche perché Davis, se riuscirà a tornare in forma, inizierà in panchina. Usiamo il condizionale poiché esiste un’incertezza su chi andrà a occupare la fascia sinistra.