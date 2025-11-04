I giornali si concentrano già sulla sfida con la Roma, la quale viene descritta come “un test di crescita” per l’Udinese, che avrà a disposizione Zaniolo, ex importante di questo incontro. È ancora presto per discutere della formazione, ma secondo il giornale, “è chiaro che la squadra che ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Atalanta merita fiducia, quindi potrebbe essere riproposta nella sua interezza, anche perché Davis, se riuscirà a tornare in forma, inizierà in panchina. Usiamo il condizionale poiché esiste un’incertezza su chi andrà a occupare la fascia sinistra.
News Udinese – All’orizzonte c’è la sfida contro i capitolini: il punto
Serve il risultato utile per rimanere nella parte sinistra della classifica e centrare quanto prima quota 40 punti
Non si può escludere il ritorno di Ehizibue al posto di Zanoli, non per una mancanza di fiducia nei confronti dell’ex giocatore del Napoli, che sta migliorando dopo il suo arrivo a Udine in condizioni non ideali, ma perché contro una Roma temibile sulle fasce, che giocherà in modo offensivo, potrebbe essere più saggio utilizzare l’olandese, che ha capacità di difesa superiori rispetto al “concorrente”.
Secondo Guido Gomirato, in panchina potrebbe trovare spazio anche Thomas Kristensen, che è in fase di recupero dopo un lungo infortunio. Le ultime di mercato: Nani ed Inler rinnovano un top player? Il punto <<<
