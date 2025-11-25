Runjaic riprenderà oggi gli allenamenti al Bruseschi e lo stesso varrà per Carlos Cuesta e il suo Parma. L'allenatore degli emiliani vuole mantenere salda e compatta la squadra sebbene l'infermeria vede alcuni nomi di rilievo nella lista dei non convocabili.
udinese
Udinese News – Cuesta prepara la sfida contro i friulani! Il punto
In particolare Suzuki rimarrà ai box fino alla fine di Febbraio per via di una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Lo stesso vale per Circati che sta smaltendo una lesione legamentosa della caviglia destra e rientrerà nella seconda metà di Dicembre.
Ndiaye ha ancora fastidi muscolari e sembra essere out per la sfida contro l'Udinese mentre Frigan ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e potrebbe rientrare da Febbraio in poi. Non ci sono squalificati e diffidati pertanto, salvo imprevisti, verranno fatte le valutazioni opportune anche in casa Parma in vista della prossima sfida. Le ultime del mercato friulano: Bomba rossonera: pronti 20 milioni per il centrale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA