Udinese News – Cuesta prepara la sfida contro i friulani! Il punto

I ducali vogliono dare continuità nei loro risultati e davanti ai loro tifosi non vogliono sbagliare la gara contro i bianconeri

Lorenzo Focolari Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 14:32)

Runjaic riprenderà oggi gli allenamenti al Bruseschi e lo stesso varrà per Carlos Cuesta e il suo Parma. L'allenatore degli emiliani vuole mantenere salda e compatta la squadra sebbene l'infermeria vede alcuni nomi di rilievo nella lista dei non convocabili.

In particolare Suzuki rimarrà ai box fino alla fine di Febbraio per via di una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Lo stesso vale per Circati che sta smaltendo una lesione legamentosa della caviglia destra e rientrerà nella seconda metà di Dicembre.

Ndiaye ha ancora fastidi muscolari e sembra essere out per la sfida contro l'Udinese mentre Frigan ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e potrebbe rientrare da Febbraio in poi. Non ci sono squalificati e diffidati pertanto, salvo imprevisti, verranno fatte le valutazioni opportune anche in casa Parma in vista della prossima sfida.