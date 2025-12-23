Udinese – Scelto il direttore di gara per il match contro i laziali: il nome

La prossima gara sarà contro la Lazio e proprio nelle ultime ore è stato scelto il direttore del match: ecco il designato

Lorenzo Focolari Redattore 23 dicembre - 13:24

L'Udinese si è ritrovata nella peggior settimana di tutta la stagione. Le sensazioni positive e di tranquillità ottenute dalla vittoria contro il Napoli, sono state spazzate via dal tonfo in casa contro la Fiorentina. Si preannuncia il ritiro natalizio voluto dalla società e quindi l'obiettivo sarà risorgere contro la Lazio per chiudere il 2025 in modo dignitoso.

Sabato alle 18:00 si svolgerà il confronto tra Udinese e Lazio. Il match al Bluenergy Stadium sarà diretto dall'arbitro Andrea Colombo, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Fontemurato. Il quarto ufficiale sarà Ayroldi, mentre il VAR sarà gestito da Gariglio. Chiffi si occuperà invece del ruolo di AVAR.

Il bilancio con l'arbitro della sezione di Como è favorevole: 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. L'ultimo trionfo risale a ottobre di quest'anno contro la Juventus, grazie al gol di Toma Basic da fuori area.