Udinese – Al via la preparazione della gara contro il Milan: il punto

Obbiettivo? Dare continuità. Dopo aver battuto l’Inter e il Pisa , l’Udinese vuole fare il colpaccio anche contro il Milan di Max Allegri . Runjaic inizierà da oggi a preparare al meglio la gara sfruttando l’energia positiva che si è creata in squadra.

La partita si giocherà il 20 Settembre alle 20:45 al Bluenergy Stadium. Chissà se vedremo nelle rotazioni sia Zaniolo e che Zanoli . Entrambi vanno coinvolti il prima possibile per amalgamare le loro caratteristiche a quelle del team.

L’ex Galatasaray è entrato abbastanza bene contro il Pisa, dando la sensazione di poter dare davvero una mano al gruppo. Zanoli non ha ancora effettuato nessun minuto e chissà se contro il Milan avrà lo spazio per iniziare la sua avventura ad Udine. Le ultime di mercato: Pozzo studiano il colpo a 0! La freccia per Runjaic